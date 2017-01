19:00 - Il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi mette in guardia i dipendenti di Alitalia a Fiumicino dal progetto di protestare con assenze di massa dal lavoro. "L'azione messa in programma - avverte - potrebbe portare alla paralisi dello scalo romano. Se tutto ciò fosse vero non sarebbe accettabile né tollerabile. Ho chiesto al ministro della Salute di attivarsi per provvedere a tutti i controlli del caso".