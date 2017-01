Sanità, caro-ticket: in 3 anni +25% Corte dei Conti: intervenire su sistema

14:48 - Gli italiani nel 2013 hanno pagato più di 2,9 miliardi di ticket sanitari (per farmaci, diagnostica, specialistica, pronto soccorso). Il 25% in più (circa 700 milioni di euro) rispetto al 2010 quando avevano speso 2,2 miliardi. E' il dato rilevato dai Rapporti della finanza pubblica degli anni 2012 e 2014 della Corte dei Conti, che indica la necessità "di intervenire sul sistema".

Il governo e le regioni, al lavoro per la stesura del Patto per la Salute previsto per fine mese, hanno deciso di "ritoccare" lo schema di compartecipazione alla spesa in vigore. Allo studio dei tavoli tecnici ci sono novità su indicatori reddittuali, tetti di spesa e nuovi criteri di esenzioni. L'obiettivo è quello di ottenere un meccanismo con più equità e più attenzione ai nuclei familiari colpiti dalla crisi.