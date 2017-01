Salario minimo, il governo ci prova Morando: "In cella chi viola la norma"

15:07 - "Si potrebbe fare alla svelta una legge sul salario minimo che preveda il carcere per i datori di lavoro che non la rispettano". Lo dichiara il viceministro per l'Economia Enrico Morando, intervenendo al workshop Ambrosetti di Cernobbio. Morando propone "un accordo di secondo livello che possa derogare su tutto, tranne che sulle disposizioni di legge, rispetto al contratto nazionale".

"Serve seconda tornata per questa leadership" - Morando guarda oltre la scadenza della legislatura, prevista per il 2018: "Perché le riforme siano credibili ed efficaci serve una seconda tornata di governo caratterizzata da questa leadership", aggiunge il viceministro.



Sulla spending review e sui tagli alla spesa pubblica, infine, Morando si chiede se questo esecutivo possa avere "la forza politica necessaria per reggere l'onda d'urto di chi è legato agli attuali livelli di spesa".