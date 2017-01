13:02 - Per i contratti a termine "stipulati in violazione del tetto del 20%" scatterà "una sanzione pecuniaria". E' questo, come spiega il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, il succo dell'intesa sulle modifiche al dl Poletti dopo l'approvazione della Camera, nel punto in cui si fissava l'obbligo di stabilizzazione dei precari in caso di sforamento del tetto.