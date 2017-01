Saccomanni:ok privatizzazione Poste

17:07 - Al Consiglio dei ministri di venerdì "ci sarà il decreto privatizzazioni: si comincia con il 40% di Poste. Poi vediamo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni parlando con i giornalisti a margine del World Economic Forum di Davos.

Saccomanni, all'uscita da una colazione a porte chiuse con gli investitori cui partecipavano anche il segretario al Tesoro Usa Jack Lew e il ministro delle Finanze giapponese Haruhiko Kuroda, ha spiegato di aver aggiornato i partecipanti sulla situazione europea e sui progressi dell'Italia nelle riforme strutturali. "Altre ne faremo venerdì al cdm, quando si faranno passi concreti sulle privatizzazioni", ha detto ai giornalisti.



"Mi hanno chiesto anche cose sull'Europa - ha spiegato poi il ministro - ho sottolineato l'importanza dell'Unione bancaria e del rilancio dell'attività economica in Europa attraverso le misure che le istituzioni europee possono prendere". In tema di privatizzazioni "domani si farà il decreto", ha spiegato Saccomanni, per quanto riguarda Poste Italiane "si comincia con il 40%, poi vediamo".