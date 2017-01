Saccomanni: forti segnali ripresa

19:18 - "Abbiamo forti indicazioni che nel quarto trimestre l'economia abbia ripreso a crescere". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. "So che le stime di Ue e Bankitalia risultano inferiori, ma è così perché i loro modelli non tengono conto del rimborso dei debiti delle P.a. verso le imprese", ha sottolineato al Forum economico mondiale. Saccomanni ha quindi pronosticato per l'Italia un tasso di crescita dell'1%.