00:37 - La società di investimento Starwood Capital Group entra in una partnership strategica per aiutare la Roma nello sviluppo del nuovo stadio. Starwood, tramite una sua controllata, si allea con la AS Roma SPV LLC, l'azionista di maggioranza del club giallorosso. E' quanto si legge in una nota: "Attraverso l'acquisizione di una quota di minoranza nel club, Starwood avrà la possibilità di diventare partner del nuovo stadio".