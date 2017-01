Rivoluzione Coca-Cola: si farà in casa come il caffè grazie alle capsule

14:40 - Già dal 2015 potrebbe essere possibile produrre direttamente in casa la Coca-Cola. Il colosso di Atlanta ha infatti acquistato il 10% di Green Mountain Coffee Roasters, produttore di caffè in capsule, stipulando una partnership di 10 anni. L'accordo è stato siglato per lanciare un sistema per produrre soda in casa. Un'intesa che potrebbe tradursi in un sistema a capsule anche per la produzione "casalinga" della rinomata bibita.

L'innovazione non toccherà solo l'ormai leggendaria lattina rossa, ma anche le sue "sorelle": con le capsule sarà possibile produrre nella propria cucina anche Coca Light, Coca Zero, Sprite e Fanta, tutti marchi appartenti a Coca-Cola Company, società nata alla fine del XIX secolo.



Euforica per l'accordo Green Mountain. L'amministratore delegato, Brian Kelly, dichiara: "Possiamo fare per le bevande fredde quello che abbiamo fatto per il caffè e il té in casa. Riteniamo che sia una una significativa opportunità per accelerare la crescita della categoria delle bevande fredde".



Soddisfazione anche da parte della società di Atlanta, che ha messo mano al portafogli per 1,25 miliardi di dollari: "L'accordo rafforza il sistema di imbottigliamento, è un'opportunità", spiega l'amministratore delegato di Coca-Cola, Muhtar Kent.