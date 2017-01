Riforme, Visco: "Per attrarre investimenti servono certezze"

08:21 - "Gli investimenti dipendono anche dallo stato di certezza o incertezza". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. La Bce ha cambiato passo ora l'Italia ha "poco tempo" per trasmettere un "disegno organico" e fare chiarezza sulle riforme, aggiunge il numero uno di palazzo Koch. Se l'economia italiana tornasse a crescere, anche col debito così alto, "lo spread si abbasserebbe ulteriormente" e si ridurrebbe il rapporto debito-pil.

Per il governatore, intervistato dal quotidiano La Repubblica, "cruciale è la capacità di crescere, che a sua volta dipende dalle riforme che si fanno".



"La continua discesa del tasso d'inflazione ha convinto dei rischi anche coloro che in passato erano rimasti scettici, non solo all'interno della Bce ma anche tra gli analisti privati", aggiunge Visco. "In buona parte dipende dalla discesa dei prezzi dell'energia, è vero. Ma è divenuto evidente il rischio che le aspettative d'inflazione cedessero, in risposta soprattutto alla debolezza dell'economia reale. Le stime ricavabili dagli strumenti finanziari suggeriscono che l'inflazione risalirà su livelli vicini al 2% solo in un orizzonte di sette o otto anni".



Secondo il governatore "bisogna tenere conto che la debolezza della domanda non riguarda solo i Paesi più coinvolti nella crisi, ma è diffusa. Colpisce la Francia, la Germania stessa mostra difficoltà. Le previsioni di inflazione per il 2014 pubblicate dalla Bce a dicembre scorso indicavano per l'area dell'euro un valore dell'1,1%. A giugno il dato era sceso a 0,7%. Ora le previsioni aggiornate dicono 0,6%, sempre per il 2014. Questa tendenza va contrastata".