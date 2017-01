Riforme, Padoan: risultati in 2 anni e cuneo ridotto con tagli di spesa

19:55 - "Bisogna cominciare subito con le riforme". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, parlando del programma del governo su crescita e lavoro. "I risultati - ha aggiunto - saranno crescenti nel tempo e probabilmente veramente significativi nel giro di 2-3 anni". Padoan ha poi assicurato che la riduzione del cuneo fiscale sarà coperta "in modo permanente da tagli di spesa", così da mantenere intatta la sostenibilità di bilancio.

Per quanto riguarda le stime sul Pil, "i numeri che abbiamo sott'occhio - ha proseguito il ministro - sono più vicini a quelli della Commissione di quanto non fossero in passato. Il mio atteggiamento è di esser prudente, preferisco tenermi basso".