Renzi:tutta Eurozona in stagnazione

13:46 - "Non c'è una situazione di crisi dell'Italia rispetto all'Eurozona che viaggia a velocità doppia. Questo è accaduto in passato, ora la situazione è cambiata: l'intera area vive una fase di stagnazione". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, a Reggio Calabria, commentando le ultime rilevazioni del Pil del Vecchio continente: la Germania registra una contrazione dello 0,2% nel secondo trimestre 2014, crescita zero per la Francia.