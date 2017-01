Renzi: "Dal 2015 abolito il 740"

12:59 - "Dal prossimo anno non avremo neppure noi il modello 740 perché lo aboliremo". Lo garantisce il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha annunciato come "avremo un nuovo modulo per certe dichiarazioni dei redditi". Il premier ha parlato del modello per la dichiarazione delle tasse dopo avere saputo che la sede attuale dell'Itt a Genova, che ha visitato questa mattina, otto anni fa era un deposito in cui la Gdf teneva i modelli 740.