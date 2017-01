21:44 - Il premier Matteo Renzi, a margine del vertice Nato in Galles, commenta in maniera positiva la decisione della Bce di tagliare ulteriormente il costo del denaro. "Oggi si è messo un altro tassello per la crescita", ha detto. Il ragionamento del presidente del Consiglio è che ci siano tre gambe per rilanciare l'economia: la politica di Francoforte, gli investimenti di Juncker e le riforme a Roma.