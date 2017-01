20:00 - Scatta il conto alla rovescia per l'entrata in vigore delle nuove aliquote per la tassazione dei redditi di natura finanziaria. A partire dal primo luglio, spiega l'Agenzia delle entrate in una nota sui cambiamenti in arrivo, il prelievo fiscale sulle rendite salirà dal 20 al 26% e sarà calcolato sugli interessi e altri proventi di conti correnti, di depositi bancari e postali.