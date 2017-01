17:52 - Nuovo calo record per i Btp decennali il cui rendimento scende sotto il 3% al 2,81%, con una riduzione di 0,20 punti percentuali rispetto alla precedente asta. In deciso calo (-0,26%) anche i rendimenti dei Btp a cinque anni che scendono all'1,35%. Assegnati tutti gli importi offerti pari a 2,5 miliardi per i decennali e 4 miliardi per i quinquennali.