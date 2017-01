Redditi bassi,mercoledì stop tasse

13:00 - Grazie agli 80 euro in più in busta paga, mercoledì i redditi più bassi festeggeranno, con due giorni di anticipo rispetto al 2013, il "giorno di liberazione fiscale". Ad annunciarlo è il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi: l'associazione ha calcolato il giorno in cui lo stipendio degli operai finisce interamente in tasse e contributi allo Stato. Per gli impiegati e i quadri intermedi il giorno senza tasse sarà il 22 giugno.