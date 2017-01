Rapporto:65% famiglie non risparmia

15:56 - Il 39,5% delle famiglie medie italiane, il cui reddito annuo è al di sotto dei 30mila euro, non riesce a far fronte alle spese impreviste mentre il 65,2% non riesce a risparmiare. Emerge dai dati rielaborati dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, secondo cui "il 12% delle famiglie ha bollette arretrate, il 5% è in ritardo con la rata del mutuo o dell'affitto e ancora il 12% è in ritardo con il pagamento di altri debiti".