10:20 - Torna a salire la produzione industriale a gennaio, registrando un balzo dell'1% su dicembre, come non si registrava dall'agosto del 2011. Lo rileva l'Istat, che segna una crescita anche su base annua, con un rialzo dell'1,4%, guardando al dato corretto per gli effetti di calendario. Invece il dato grezzo resta negativo (-1,7%).