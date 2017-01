Privatizzazioni, ok del Cdm ai decreti di quotazione di Poste ed Enav

15:19 - Via libera del Consiglio dei ministri alla privatizzazione di Enav e Poste italiane. Sono stati infatti approvati i due decreti legge della presidenza del Consiglio per la determinazione dei criteri di privatizzazione delle due società e sulle modalità di cessione della partecipazione detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

A seguito dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, "sono stati definitivamente approvati i due decreti del presidente del Consiglio, su proposta sua e del ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che determinano i criteri per la privatizzazione e le modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze del capitale di Poste italiane e Enav, rispettivamente fino al 40% e al 49%".



Per quanto riguarda nello specifico Poste, il comunicato spiega che "viene regolamentata l'alienazione di una quota della partecipazione non superiore al 40%, disponendo che tale cessione - che potrà essere effettuata anche in più fasi - si realizzi attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.



Lo schema di decreto, inoltre, prevede che, al fine di favorirne la partecipazione all'offerta, potranno essere previste per i dipendenti del gruppo Poste italiane forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate (tranche dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, come in precedenti operazioni di privatizzazione, bonus share maggiorata rispetto al pubblico indistinto) e/o di modalità di finanziamento".



Per Enav il percorso prioritario è Opv - Il Dpcm approvato dal Consiglio dei ministr prevede, per Enav "l'offerta pubblica quale percorso prioritario da perseguire, in presenza di un adeguato contesto di mercato". Lo afferma il comunicato di Palazzo Chigi, che individua, quale alternativa all'Opv (ma alle due soluzioni si potrebbe anche ricorrere "congiuntamente") "una trattativa diretta".