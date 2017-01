Prelievo su bonifici nel mirino Ue

14:51 - Il prelievo del 20% sui bonifici dall'estero scattato in Italia dal primo febbraio è entrato nel mirino della Commissione Ue e del responsabile europeo per la fiscalità, Algirdas Semeta. "Siamo ovviamente consapevoli di questa nuova disposizione e il Commissario la sta esaminando per assicurarsi che sia in linea con i principi di base della non discriminazione e del libero movimento delle merci e dei capitali", ha detto la portavoce Emer Traynor.