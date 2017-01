16:51 - "L'alleanza tra Alitalia e Etihad può creare le premesse per il potenziamento e il rilancio della compagnia aerea". E' quanto scrive Poste in una nota, in cui comunica che il cda "valuterà eventuali nuovi investimenti solo dopo un'attenta analisi dei ritorni economici e finanziari associati al piano industriale". "Non sono ancora stati forniti - si legge - tutti i dettagli dell'accordo con Etihad".