16:10 - Poste si è detta "soddisfatta" per come è andato l'incontro a Palazzo Chigi sulla trattativa con Etihad per la vicenda Alitalia. Il governo, ha fatto sapere la stessa società, ha condiviso la nostra posizione sulla partecipazione nella parte nuova della "mid-company". Poste si augura quindi che si arrivi al più presto alla firma dell'accordo con la compagnia aerea degli Emirati Arabi.