16:40 - Poste italiane alza il proprio investimento in Alitalia da 70 a 75 milioni. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. E' quindi prevedibile che nei prossimi giorni venga convocato un nuovo cda della società. Intanto c'è attesa per l'incontro tra il ceo di Etihad, James Hogan, i soci e le banche della compagnia aerea. Il vertice è previsto per le 17.