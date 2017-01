Portavoce Merkel: "E' Mario Draghi che ha chiamato la cancelliera"

14:21 - E' stato il presidente della Bce Mario Draghi a chiamare Angela Merkel. Lo ha detto il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, confermando la telefonata di cui i media hanno riportato nel weekend. Sulle speculazioni circa i contenuti del colloquio, Seibert ha detto che "non hanno nulla a che fare con la verità".

La cancelliera Angela Merkel "è contenta che" siano state scelte "due personalità importanti", Donald Tusk e Federica Mogherini, per ruoli chiave in Europa, ha detto inoltre Seibert, rispondendo ad una domanda sull'intesa raggiunta sul nome di Federica Mogherini per il ruolo di alto rappresentante degli Affari esteri dell'Ue.