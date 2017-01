Poletti lancia l'allarme: "Manca un miliardo per la cassa in deroga"

12:37 - "C'è una differenza di un miliardo tra ciò che abbiamo finanziato in passato e quello che è in bilancio quest'anno" per la cig in deroga. E' l'allarme lanciato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Su quando verrà sciolto il nodo delle risorse, risponde: "Non lo so, sappiamo che abbiamo questo problema". Intanto l'Inps fa sapere che nel mese di febbraio sono state autorizzate 83,3 milioni di ore di cig, +5,3% rispetto a febbraio 2013.

Diminuisce la cassa integrazione ordinaria - L'aumento registrato nel mese di febbraio della cig, sottolinea l'Inps, è da imputare totalmente agli interventi di cassa integrazione straordinaria e in deroga: le ore di cassa integrazione ordinaria infatti sono diminuite del 27,4%. Quelle per gli interventi di cassa integrazione straordinaria e in deroga sono aumentate rispettivamente del +16,9% e del +55,6%.