Poletti:ammortizzatori, serve 1 mld

18:36 - Secondo le "simulazioni di un paio di centri studi, che credo siano fondate, si parla di una differenza di circa un miliardo" fra le risorse utilizzate per i vecchi ammortizzatori e quelle necessarie per i nuovi ammortizzatori. Lo dice il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al Senato. "Oggi è ancora molto presto, siamo in una discussione di tipo generale. Questi elementi devono essere tutti ponderati. Il governo ci sta lavorando", spiega.