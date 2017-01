Pmi spingono export: +4,1% nel 2013

11:16 - Nella corsa del made in Italy sui mercati internazionali in pole position ci sono le Pmi. A spingere i nostri prodotti all'estero sono infatti i settori manifatturieri, nei quali è maggiore la presenza di piccole e medie imprese. Tra gennaio e settembre 2013 sono volati nel mondo prodotti delle nostre Pmi per un valore di 72,9 milioni di euro, +4,1% rispetto al 2012 nonostante la contrazione dell'export complessivo nazionale (-0,1% nel 2013).