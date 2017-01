11:44 - Il Tesoro ha venduto 6,25 miliardi di Btp, importo massimo fissato per l'asta di oggi. Il nuovo buono pluriennale a tre anni, con scadenza a maggio 2017, è stato collocato per un valore di 4 miliardi a un tasso dell'1,07% dopo il minimo record a 0,93% del mese scorso. Venduti anche 2,25 miliardi del titolo a 7 anni al 2,29%, 15 centesimi in meno rispetto all'asta precedente.