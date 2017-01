11:27 - Piazza Affari euforica dopo le elezioni europee, con il rafforzamento del governo Renzi, in un contesto tutto sommato tiepido se si guardano gli altri listini Ue. Parigi (+0,26%), Francoforte (+0,63%) e Madrid (+0,51%) poco sopra la parità, Londra chiusa per festività ma con appunto Milano (Ftse Mib +3,06%) in gran spolvero. Manca l'apporto dei futures, con Wall Street chiusa.