Piazza Affari vola ai massimi dal 2011 Il Ftse Mib si avvicina ai 22mila punti

19:02 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, il Ftse Mib è cresciuto dell'1,53% a 21.498 punti, raggiungendo così i livelli di maggio 2011. Bene anche l'indice All Share, salito dell'1,47% a 22.914 punti. In netto rialzo i titoli bancari: Banco Popolare ha guadagnato il 6,95%, Monte dei Paschi di Siena il 4,42% e Intesa Sanpaolo il 3,53%. Segno più anche per Pirelli (+3,21%).

Positive anche le altre piazze finanziarie europee: Madrid guadagna l'1,27% a 10.382 punti, Francoforte l'1,44% a 9.587, Parigi lo 0,74% a 4.411, Londra lo 0,41% a 6.615.



A beneficiare dei rialzi sono soprattutto i titoli del credito. Gli investitori scommettono infatti sull'intervento della Banca centrale europea, che potrebbe tagliare i tassi o ricorrere a nuove misure di liquidità per far ripartire l'inflazione, sempre molto bassa nei Paesi dell'area euro.



Il titolo migliore è il Banco Popolare, che guadagna quota 18 euro dopo aver fissato a 9 il prezzo per l'aumento di capitale.