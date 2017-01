13:57 - Piazza Affari procede in calo a metà seduta, con il Ftse Mib che cede lo 0,47% a 21.812 punti. Resta sotto pressione il credito con Banco Popolare che perde il 2,71%, Bpm il 2,06% , Ubi Banca l'1,95% e Mediobanca l'1,84%. Controcorrente Mps che guadagna il 2,2%. Prosegue, invece, in evidenza Moncler (+3,79%) che Ubs promuove "neutral". Tra gli altri in luce Gtech (+2,69%), Prysmian (+1,79%).