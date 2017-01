14:01 - Piazza Affari in rialzo a metà seduta (+1,07%), con Finmeccanica (+3,5%) ed Eni (+1,94%). Tonfo per Mps, fermata nel corso della mattinata in asta di volatilità, che lascia il 5,4% e i diritti che perdono il 2,11%. Fuori dal listino principale in evidenza Italcementi (+3,78%). Bene le banche con Mediolanum in rialzo del 2,7%, Unicredit dell'1,7% e Mediobanca dello 0,97%.