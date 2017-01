Piazza Affari maglia rosa in Europa

11:43 - Piazza Affari sempre maglia rosa in Europa, dopo lo scivolone di ieri: l'indice Ftse Mib sale del 2% a 21.230 punti, in un clima che rimane comunque nervoso. Bpm, dopo il passaggio in asta di volatilità, recupera terreno e sale dello 0,6%, mentre il titolo migliore rimane Ubi (+5%) grazie alla plusvalenza nel riassetto con Aviva. Bene Fiat e Pirelli (+3%) sulla forza del settore auto in Europa. Sempre debole il debutto di Anima (-4%).