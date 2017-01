13:40 - Il salvataggio del Banco Espirito Santo spinge le borse europee, che rimbalzano dai minimi degli ultimi tre mesi. A Milano, Piazza Affari è in progresso dello 0,87%, guidando i rialzi davanti a Parigi (+0,75%), Londra (+0,48%) e Francoforte (+0,21%). I bancari sono il miglior comparto, sia in Europa che a Piazza Affari, dove si mettono in luce Ubi Banca (+2,84%), Bpm (+2,65%), Intesa (+2,13%) e Unicredit (+2,07%).