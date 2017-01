18:14 - Seduta lievemente negativa per la Borsa di Milano, dove l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,20% a 18.929 punti, mentre l'All Share ha registrato un -0,14% a 20.176 punti. Piazza Affari ha, invece, chiaramente promosso l'accordo di Fiat con il fondo Veba per salire al 100% di Chrysler: il titolo del Lingotto ha chiuso, infatti, con un +16,4%. Molto bene Exor, cresciuta del 4,4% a 30,2 euro.