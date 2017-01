13:51 - Gira in positivo, dopo la partenza col segno meno, la Borsa di Milano, in scia alle altre Piazze europee, tra cui spicca Francoforte. A Piazza Affari il Ftse Mib si attesta a +0,37%. A spingere i mercati sono le trimestrali di alcuni grandi gruppi come il gigante tedesco Daimler che ha riportato conti sopra le attese.