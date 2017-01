17:50 - Chiusura piatta per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,01% a 22.165,97 punti mentre l'indice All Share cede lo 0,03% a 23.496,64 punti. Proseguono gli acquisti sul titolo Monte dei Paschi di Siena (+3,64%). Bene anche Finmeccanica (+2,59%). In calo, invece, Autogrill (-2,09%) e Salvatore Ferragamo (-2,12%).