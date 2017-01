Piazza Affari chiude invariata

18:04 - Chiusura invariata per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde lo 0,01% a 21.782 punti mentre l'indice All Share sale dello 0,03% a 23.226 punti. Bene Saipem, che cresce del 2,12% trainata dal buon andamento dei contratti, e Mediaset (+1,96%). Fuori dal paniere principale in evidenza Carige, che guadagna il 5,55%. Tra le altre Borse del Vecchio continente, flettono Parigi e Francoforte. Poco sopra la parità Londra e Madrid.