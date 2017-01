17:41 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,68% a 21.149 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,62% a 22.399 punti e il Ftse Italia Star cede dello 0,19% a 18.466 punti. Ottima seduta per Telecom Italia, dove gli operatori guardando alle ipotesi di valorizzazione in Sud America, specie in Brasile: il titolo ha chiuso in crescita del 3,04% a 0,91 euro.