18:08 - Chiusura negativa per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che termina le contrattazioni in calo dello 0,90% a 21.063 punti. Il Ftse All Share segna un ribasso dello 0,84% a 22.336 punti e il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,31% a 18.185 punti. Bper (-3,03%) e Mediaset (-2,92%) i titoli peggiori.