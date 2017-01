Piazza Affari chiude in rosso

17:55 - Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,20% a 20.831 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,16% a 22.094 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,03% a 17.978 punti. Sul listino milanese pesa il calo di Stm (-5,87%) dopo i risultati semestrali e le previsioni per il prossimo trimestre. In rialzo invece Buzzi (+3,01%), Unicredit (+1,65%), Autogrill (+1,47%) e Ubi Banca (+1,34%).