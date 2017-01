17:47 - Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,33% a 21.694 punti. Sull'indice pesa per lo 0,41% lo stacco dei dividendi di sei titoli, tra i quali Enel e Terna. Il Ftse All Share perde l'1,24% a 23.018 punti mentre il Ftse Italia Star cede lo 0,47% a 18.534 punti.