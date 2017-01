17:40 - Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde l'1,03% a 21.988 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,95% a 23.307 punti, mentre il Ftse Italia Star cede lo 0,91% a 18.622 punti. Tra i titoli, in positivo Banca Mps Axa (+9,52%), Finmeccanica (+4,15%) e Luxottica (+3,52%). Male Bper (-3,97%), Mediobanca (-2,94%) e Mps (-2,49%).