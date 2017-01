Piazza Affari chiude in rosso

18:02 - Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,09% a 20.372 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,02% a 21.669 punti mentre il Ftse Italia Star perde lo 0,23% a 18.045 punti. Le vendite si concentrano su UnipolSai (-3,80%) e soprattutto sulla controllante Unipol (-7,33%), dopo l'inchiesta della magistratura sulla fusione tra il gruppo bolognese e l'ex galassia Ligresti. Bene Mediaset, che guadagna oltre il 2%.