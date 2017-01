17:39 - Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,88% a 21.783 punti. Il Ftse All Share segna un calo dello 0,78% a 23.218 punti mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,05% a 19.429 punti. Le vendite si concentrano sui bancari Mps (-4,00%), Bper (-3,05%) e Unicredit (-1,98%). Bene Telecom (+2,78%), Prysmian (+0,59%) e Mediaset (+0,51%).