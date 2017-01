18:02 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde l'1,73% a 21.441 punti e il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,63% a 22.885 punti. Tra i titoli, in rosso Banco Popolare (-3,92%), Ubi (-3,43%), Fiat (-2,9%) e Telecom (-2,8%). In luce, invece, Cnh Industrial (+2,11%) e Prysmian (+0,70%).