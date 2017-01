18:05 - Chiusura in calo per Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,97% a 20.634 punti, mentre l'All Share registra un -0,86% a 22.016 punti. In rosso anche le azioni del Monte dei Paschi di Siena (-1,62%), al centro di nuove indagini per una truffa milionaria ai danni della stessa banca.