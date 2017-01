17:58 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,30% a 20.391 punti. L'indice Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,23% a 21.706 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,80% a 19.041 punti. Tra i titoli debole Tenaris (-3,87%) dopo i dati 2013. Male anche Intesa SanPaolo (-1,79%). In luce Ansaldo (+1,18%) e Yoox (+1,08%).