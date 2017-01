Piazza Affari chiude in rosso:-1,9%

18:06 - La Borsa di Milano scivola in una giornata difficile per i principali mercati europei: il Ftse Mib chiude a -1,94% a 19.130 punti, mentre il Ftse All Share perde l'1,93% a quota 20.306. A riaccendere la paura sulle piazze finanziarie è il ritorno della tensione sui titoli di Stato di Spagna, Italia e Portogallo: lo spread Btp-Bund torna a vedere i 180 punti. A Milano soffrono le banche popolari, tra cui si segnala il -13% di Bper dopo la semestrale.