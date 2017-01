Piazza Affari chiude in rosso:-1,9%

17:59 - Pesano sulle Borse europee le parole della Fed. La banca centrale Usa ha annunciato infatti lo stop a ottobre degli acquisti di bond e le piazze finanziarie chiudono in rosso. Non fa eccezione Milano, dove il Ftse Mib perde l'1,9% a 20.488 punti e il Ftse All Share l'1,9% a 21.795. Sono soprattutto le banche a soffrire, affossate dal rialzo dello spread Btp/Bund, sopra i 170 punti, e dal rischio insolvenza del portoghese Banco Espirito Santo.